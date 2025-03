Psicanálise decolonial: é preciso um debate sobre perspectivismo indígena

Defendo o contrário: que a psicopatologia moderna, não só a psicose, apoia-se excessivamente em estratégias naturalistas e totemistas. A afirmação correta teria sido: "o autor tenta criticar e refazer a razão diagnóstica moderna, inclusive a da psicanálise, baseando-se no perspectivismo ameríndio".

Segundo Maroni, a psicanálise não se atualizou nem revisou as teses de totem e tabu —que o próprio Lévi-Strauss criticou em seus primeiros trabalhos sobre o totemismo. Mas ela critica o volume "Antropologia e Psicanálise", de 2013, ignorando trabalho posterir de 2020, chamado "Psicanálise e Antropologia", do qual participei com meu aluno João Felipe Domiciano.

Ali estão vários textos criticando a hierarquia dos saberes, presente em Freud, que coloca no nível mais baixo o animismo (como análogo do infantil e psicótico), depois o totemismo e no topo o pensamento da ciência.

Maroni aponta ainda uma "impertinência da aplicação das metodologias psicanalíticas às ciências sociais".

Não é a primeira vez que uma forma de pensamento questiona o princípio de identidade. Dá para considerar o pensamento ameríndio a partir de análogos imperfeitos, como a indeterminação ontológica, em filosofia, ou o conceito psicanalítico de real, em Lacan — capturando "elementos da metafísica canibal para incorporá-las a metafísica moderna".

Freud inaugurou uma longa tradição de importar conceitos antropológicos para a psicanálise —como a noção de narcisismo das pequenas diferenças.