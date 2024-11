Tecnologia 6 x Vida 1: em vez de ganhar tempo, ganhamos 'shit jobs'

O dilema dos Rolling Stones: ou "I can get no satisfaction" (não consigo encontrar satisfação) ou "you can't always get what you want, but if you try hard sometimes, you get what you need" (Você nem sempre pode ter o que quer, mas se tentar forte, algumas vezes vai encontrar o que precisa).

Ou seja, em vez do tempo livre para criar, temos o tempo livre do desemprego. Em vez do tempo para trabalho vivo, temos o tempo ocupado dos "shit jobs". Em vez do tempo recreativo com a família e o cuidado de si, o trabalho doméstico sem remuneração ou reconhecimento.

Tudo isso regado a tecnologia por todos os lados.

Hoje, passamos da guerra fria para a guerra quente. A revolução cognitiva deu em fake news. E as novas medicações curam menos do que curavam há trinta anos .

Trinta anos depois, vivemos várias ondas tecnológicas: dos antigos DVDs às intermináveis discussões sobre ter ou não um celular; da internet sem banda larga aos algoritmos do ódio; do excesso do uso de telas à inteligência artificial. Foram inúmeros processos também no mundo do trabalho: reengenharias, reestruturações, downsizings, startups e empreendedorismos de todo tipo.

O limite desta aceleração de ganhos só pode ser o tamanho e a extensão de uma vida. O corpo é nossa fronteira final.