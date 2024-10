Estamos fazendo cada vez menos sexo? Teste o nível do seu declínio erótico

Nos anos 2000, esta tendência entrou em queda. O cinema começava a sua linhagem de super-heróis. Na vida real, os super-pop stars como Michel Jackson escasseavam. Falava-se muito em tribalização dos gostos com a ascensão da classe C e do culto das subcelebridades.

O otimismo era gradualmente substituído pelas decepções com as novas tecnologias e a percepção de que a curva de crescimento seria mais lenta e longa. O terrorismo e a redefinição de preconceitos tomaram a frente da pauta moral.

Do ponto de vista da sexualidade, ocorreu uma abertura muito maior para as práticas não heteronormativas e genitais. E as famílias se redefiniram grandemente com a abertura para a união e adoção homossexual.

Neste momento, a sexualidade deixou de centrar-se exclusivamente no problema do prazer e começou a ser pensada e atravessada por questões de gênero, poder e reconhecimento.

As emoções envenenadas, a prepotência e as pequenas tiranias substituem as grandes alegorias em torno da decadência familiar, da ambição e da resistência à autoridade constituída, tematicamente marcantes nos anos 80.

Assim, a ascensão do ressentimento parece corresponder ao declínio do erotismo.