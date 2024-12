Cansaço do exibicionista digital: qual o verdadeiro papel das redes sociais

Portanto, o exibicionismo é uma possibilidade na pulsão de olhar, e o prazer de ver e ser visto.

Mas, além disso e da coerção e restrição impostas, há uma terceira alternativa: se fazer ver —assim como entre amar e ser amado existe o se fazer amar.

Se apresentar como "olhável" ou "visível" é parte decisiva do narcisismo-social do sujeito e virou o mais corrente e digitalmente exponencial.

Disso deriva um terceiro tipo de sintoma: o histrionismo, patologia social antigamente conhecida como excentricidade, quando a insatisfação em ser reconhecido apenas como mais um leva a uma sensação de inexistência.

No histrionismo, convivem uma espécie de denúncia contra a soberania do olhar do Outro e um apelo pelo reconhecimento do sujeito, mais como diferença do que como parte ou identidade.

Não devemos confundir o exibicionismo (produção de prazer) com o narcisismo, essa equação que usamos para nos colocar diante dos outros e ganhar reconhecimento de acordo com o nosso desejo, o desejo do outro e as ideias que pré-determinam nosso laço social.