Como a lógica de destruição do inimigo muda com novos imperadores do mundo

O contraste é ainda mais perfeito quando seguimos a hipótese de que Aníbal não atacou Roma porque ele confiou em uma lei "tácita". Quem assistiu "Indiana Jones e o Marcador do Futuro"viu Harisson Ford e Arquimedes na batalha de Siracusa (212 a.C.). Diz a lenda, que o imperador Marcelus ordenou que o grande pensador grego fosse poupado, mas quando o soldado romano entrou na sua casa ele teria dito: não atrapalhe meus cálculos! Insolência pela qual pagou com a vida.

Ou seja, os romanos não seguiram a regra moral do respeito à rendição dos mais fracos.

Dar voz e fazer existir

Estive recentemente na Tunísia e pude visitar as ruínas da antiga Carthago ao lado das ruínas romanas. Percebe-se que os cartagineses eram um outro império, que empurrou os berberes locais para o deserto.

No pórtico de Antonino, em Dougga, existe o Fórum onde as disputas legais, políticas e filosóficas eram resolvidas pela palavra. Os templos de Júpiter, Minerva e Juno testemunhavam as disputas ali ainda que presumissem com um língua comum e uma cidadania para poucos.

Faço parte de uma escola de psicanálise que presta homenagem ao dispositivo do fórum. Seríamos então parte do imaginário imperialista e do expansionismo colonizador?