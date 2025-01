Na Serra da Capivara, entendi o efeito da ciência na cultura e nas pessoas

Niéde me ensinou a ser mulher. Sou do tempo em que mulher não tinha voz. Ela não deixava uma mosca assentar em mim que ela vinha cortar as asas. Criou sete filhos, deu uma casa para cada um.

Duas filhas quase se formaram professoras. Não tem um canal de televisão pelo qual não passou. Casou de verdade, de véu e grinalda, pouco antes dele morrer.

Primeiro veio a covid, que cancelou 19 apresentações. Daí, a depressão que não deixava-a voltar para a sanfona. Em seguida, seu filho foi atropelado por uma Hilux e ficou hospitalizado mais de uma mês em Teresina. O irmão não quis mais tocar na banda. Arruinou o coração e as finanças da família.

Não trabalho correndo como quando era nova, vou devagarinho, mas faço a mesma coisa. Moço, de onde eu tirei tanta força? Essa força não é minha.

Depois de tudo, a filha ficou com depressão. Não sabe dizer se foi a perda do pai, o acidente do irmão ou a tristeza da mãe. Mas, quando o médico disse que Sebastiana estava com depressão, ela pensou que a filha também podia ter "aquilo".

Lembrou que desde pequena teve a cabeça meio fraca, ouvia vozes e via vultos. Está melhorando agora com os remédios.