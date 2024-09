Como 'redes antissociais' minam nossa sanidade --e o papel da IA nisso

A retórica dos coaches apoia-se fortemente no extremismo e repudia qualquer autoridade que se pretenda imparcial. Daí o risco da IA se tornar a "sua" ou a "minha" IA.

Na retórica do "empresário do sofrimento mental", tudo se resolve pelo "quem é mais homem" ou quem "junta mais artigos científicos".

Quando a Desinteligência Artificial se articula com as Redes Antissociais, a lógica da equivalência geral dos saberes vence. E uma "cadeirada" vale tanto quanto uma "carteirada".

* Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. J Pers Soc Psychol. 1999 Dec;77(6):1121-34.