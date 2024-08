Gabi Martins descarta entrar em novo reality show: 'Foco são shows e DVD'

Cantei pela primeira vez no palco principal e foi uma realização de um grande sonho. Cantar com César Menotti e Fabiano me deixou muito feliz. Realizei o maior sonho da minha vida, porque eles são minha inspiração. Só tenho que agradecer a Deus e a todos que assistiram.

Gabi perdeu 2 kgs e deixou as pernas torneadas para fazer um show "pesado" em Barretos. "Olha, para a Festa do Peão de Barretos, foquei um pouquinho mais pesado do que os treinos e a dieta".

Peguei mais pesado também por causa do show, é um show mais puxado. Procurei me preparar ao máximo tanto com a alimentação, aulas de fogo e ter bastante repertório. Fiz algo bem especial pra Barretos.

Sem planos de entrar em realities, ela planeja viajar pelo Brasil levando seus novos hits. "Gravei um DVD chamando a Essência. São várias regravações de grandes artistas, como Zezé di Camargo, Daniel, César Menotti e Fabiana. Agora, vem mais um DVD no final do ano com novas músicas. O meu foco é esse."