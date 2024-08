Zezé detona artistas por objetos deixados no palco em Barretos: 'Respeite'

Zezé Di Camargo e Luciano comandaram a abertura da noite de shows, desta sexta-feira (23), na Festa do Peão de Barretos. Zezé ficou insatisfeito ao ver equipamentos de outros artistas do evento largados no palco e chamou atenção, com pedido de "respeito".

O que aconteceu

Sertanejo ficou contrariado ao ser impedido de percorrer e ter contato com o público em virtude dos equipamentos deixados no palco. "Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui, pode ser? Só um minutinho? É só pedir pra galera da produção dos outros artistas pensar que antes deles, tem outros artistas. Eles colocam as coisas deles atrapalhando a gente, na verdade, outros artistas, cantores. Acho que cada um tem que colocar o equipamento de acordo com seu show, mas desde que não prejudique outro artista".