Ana Castela revela dificuldade em namorar Mioto: 'Esse mês não estamos'

Ana Castela foi um dos destaques do primeiro fim de semana da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A cantora voltou para o badalado palco principal do evento, e bateu um papo exclusivo com a coluna afirmando estar mais segura para a missão.

"Barretos, para mim, está ainda mais especial do que o ano passado. Aqui é chique, né? É onde estão nossos amigos, e onde está o Brasil inteiro. Estou mais feliz esse ano, vim preparada, de bem com a vida. Não estou estressada. Estou luz", contou.

Vale lembrar que a cantora, em sua estreia no palco principal, em 2023, caiu no choro ao não atingir o tom necessário para suas canções. Ela relembra o ocorrido e afirma: