Daniel arrepia Barretos ao homenagear João Paulo, família e Nossa Senhora

Já nos depoimentos resgatados de Daniel, ele fala sobre o espaço que a música sertaneja conquistava na mídia, algo inédito no país. O gênero é, hoje, indiscutível, basta ver os números estratosféricos de plays que os artistas alcançam nas plataformas.

Enfim, Daniel dá as caras, cantando "Estou Apaixonado", música tema do Cigano Igor na novela "Explode Coração", de 1996. Assim ele deu início ao show com os sucessos de pouco mais de uma década de carreira junto de João Paulo.

Daniel é um dos músicos sertanejos mais centrados, dedicado à família e à religião católica. Depois de duas músicas, ele chamou a filha primogênita ao palco. Com 15 anos, Lara soltou a voz ao lado do pai, mostrando que tem talento: além de cantar bem, ela e o pai soaram ensaiadíssimos tanto no entrosamento de voz quanto na desenvoltura no palco. Momento fofura da noite, que ainda guardava muitas surpresas.

Daniel chamou Guilherme, da dupla com Santiago, para cantar no palco da Festa do Peão de Barretos 2024 Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

A banda de Daniel é afiada e entregou os solos de guitarra da moda "Hoje Eu Sei", do "Vol. 6", que dominou as rádios na época. Em seguida, ele pegou o violão para o clássico "Eu Me Amarrei", do mesmo disco de 1995. Quase 30 anos depois, ele ainda surpreende fazendo passos de dança country e jogando as pernas lá no alto. Eu, que vi o músico despontar quando ainda era criança, hoje invejei o pilates em dia dele.

Mas, da empolgação, passamos ao momento mais triste do show. Daniel relembrou os últimos minutos com João Paulo após o show em São Caetano do Sul em 12 de setembro de 1997, quando se despediram no elevador e cada um seguiu seu rumo. Para ele, a música "Te Amo Cada Vez Mais", presente no "Vol. 8", o último da dupla, passou a ser sobre o amigo. Um dos versos da música diz: "Não me deixe assim/Eu não posso aceitar o fim".