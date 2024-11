Karol G pede desculpas por sua nova música, '+57', acusada de sexualizar menores

Karol G, 33, pediu desculpas por sua nova música, intitulada "+57", que recebeu críticas de uma entidade oficial na Colômbia por sexualizar menores de idade e gerou comentários do presidente Gustavo Petro.

O que aconteceu

A estrela colombiana do reggaeton lançou seu novo single na quinta passada (7) com outras figuras do gênero de seu país. Entre eles estão J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro e Blessd.

A música foi duramente criticada por uma frase em que Feid e Maluma fazem referência a uma mulher como sendo "mamacita [bonita] desde os 'fourteen'", ou seja, desde os 14 anos. Karol G afirmou que a letra "foi tirada de contexto", mas pediu desculpas nas redes sociais nesta segunda-feira (11).