Os bastidores e o que deu o que falar no festão de 60 anos da Globo

Globo promoveu um festão para celebrar os 60 anos de fundação do canal por Roberto Marinho. Atores, apresentadores, cantores, funcionários, jornalistas e influenciadores estiveram entre os convidados que lotaram boa parte de uma arena da capital carioca. Splash conta o que aconteceu e não passou na TV.

Destaques do tapete azul

Sophie Charlotte poderia ser eleita a "miss simpatia". Parou para falar individualmente com os veículos e confirmou que estará em "Três Graças", próxima novela das 9 de Aguinaldo Silva. Bárbara Reis, que também está confirmada no próximo folhetim, e Carol Castro também foram elogiadas pela atenção com a imprensa.

Carla Cristina Cardoso roubou a cena no tapete azul. Com bom humor, a atriz de "Garota do Momento" divertiu ao falar da reta final. "Já bate uma saudade porque depois vem o desemprego. Em junho, já preciso de uma escalação. E sou pé quente: é meu quarto sucesso seguido. Não dá para descansar imagem porque tem o boleto da Light para pagar, o da Vivo?"