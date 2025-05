Samara Felippo reflete sobre período de separação 20 dias após filha nascer

A atriz também detalhou o que sofreu após ter sua segunda filha, Lara: "Eu tive uma semi-depressão pós-parto, tive, secou o meu leite, amamentei um mês. Hoje eu não me culpo tanto por isso. Mas muitas mulheres permanecem nesses casamentos por conta dos filhos. 'Ah, vou casar a trauma para os meus filhos, sou uma mãe falida, a culpa é minha para esse casamento ter acabado'".

Samara disse que separar foi a melhor coisa que fez na vida: "No meu caso foi realmente, 'olha, eu não quero esse ambiente nocivo para os meus filhos, eu preciso ter forças para sair daqui'. E saí. Hoje eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sou outra pessoa, outra".

A porrada que eu levei, que foi aquela da romantização, do amor, construir meu castelinho com a minha família, eu não casei, tive filhos para me separar e ser mãe solo. Isso é óbvio. Aí quando o castelinho cai na tua cabeça, vai caindo, vai caindo, eu acho que foi aí a minha grande virada de chave, porque eu fui muito encaixotada durante muito tempo. Samara Felippo, no Sem Censura da TV Brasil