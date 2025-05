Lívia Andrade e Dona Déa se abraçam no Domingão após briga nos bastidores

Lívia Andrade e Dona Déa fizeram as pazes e se emocionaram no Domingão de hoje . Elas haviam brigado nos bastidores do programa e estavam sem se falar.

O que aconteceu

Briga de bastidores foi exposta — sem detalhes — após reconciliação de Dona Déa e Lívia Andrade no programa. Ato foi elogiado por Luciano Huck: "Que momento emocionante as duas ali, eu gostei".

O apresentador quis saber o que tinha acontecido para as duas estarem chorando e se abraçando. Dona Déa respondeu: "Eu falei 'Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?'. Vamos".