O que fez Felipe Simas trocar novela bíblica da Record por 'Dona de Mim'

Danilo começa a atender às corridas de Filipa (Cláudia Abreu) e logo passa a trabalhar para ela, na casa dos Boaz. Ele também é amigo de infância de Marlon (Humberto Morais) e Ryan (L7NNON) e treina kickboxing.

Simas destaca que o personagem carrega mistérios. "Não acredito que chegue a ser vilão, mas ele carrega um trauma, uma frustração, é o mais sombrio de todos os personagens que eu fiz no horário das 7".

Ele teve um relacionamento conturbado com Pam (Haonê Thinar), uma mulher que teve a perna amputada no passado. Ele argumenta que nunca a assumiu como namorada porque acha que não tem nada para oferecer a ela. Também é filho de Seu Manuel (Ernani Moraes) e irmão de Peter (Pedro Fernandes).

O ator acredita que a narrativa da história vai ajudar a debater o preconceito contra pessoas PCDs. "É uma pérola que a gente tem nas mãos. E, muito sabiamente, Rosane trouxe para ser debatida no horário das 7".