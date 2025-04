Bastidor de 'Vale Tudo' vira piada em festa da Globo: 'Não pode afetar'

A expectativa dos jornalistas era falar com o elenco da novela das 9, mas atores de "Vale Tudo" chegaram em cima da hora do show e foram "blindados" por assessores do canal que diziam que eles "precisavam entrar para a plateia" do show que estava próximo de começar.

Alice Wegmann, no entanto, parou para falar rapidamente sobre a personagem e os bastidores polêmicos. "Está tudo maravilhoso. A gente trabalha feliz, essa novela é linda demais. Isso não pode deixar afetar a gente, que está aqui fazendo o melhor para vocês. A gente quer que você receba esse amor e esse carinho que a gente bota todo dia no nosso trabalho."

Já Ricardo Teodoro, intérprete do fotógrafo trambiqueiro Olavo, disse que "o clima é muito profissional". "Todo mundo, de alguma forma, se respeita muito. Está todo mundo em prol, se dedicando 100% para o resultado dessa novela ser o melhor possível. Muito respeito por todo mundo envolvido, é uma equipe enorme de pessoas trabalhando, a gente está aqui na frente como ator, mas são muitas pessoas por trás."