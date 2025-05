Taís Araujo deixou a França para fazer Helena, mas sonho virou pesadelo

Em entrevista ao Fantástico, Taís Araujo, 46, lembrou escalação para viver Helena em "Viver a Vida" (2009).

Sonho virou pesadelo

Atriz largou "tudo" na França, onde estudava, para voltar ao Brasil e interpretar uma Helena de Manoel Carlos. "Estava em 'A Favorita' quando eu li num jornal que o Maneco ia fazer uma Helena negra. Liguei para ele, que me falou: 'Olha, não sei muito bem'... Quando acabou a novela, me mudei para a França e recebi a ligação do Maneco. 'Você largaria tudo e viria pra cá?' Eu olhei aquele apartamento e falei: 'Sim'".