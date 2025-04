'Arte cura': Carol Castro celebra 22 anos na Globo após momentos difíceis

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Está sendo um deleite! Um prato cheio, tudo que eu sempre quis fazer na televisão. Esse papel é realmente um grande desafio. Ele me permite explorar várias camadas, mostrar o drama, a dualidade de uma mulher de 1942 presa numa mulher de 1958. Uma personagem que teve a vida roubada... Estou muito feliz com essa oportunidade. Carol Castro

Muito satisfeita com o resultado da novela, Carol garante já sentir "saudade". "Olha que só termina no fim de junho, mas já bate aquela saudadezinha. O corpo sente, sabe? A mente então, nem se fala... A Clarice exige muito, física e mentalmente. Mas é uma entrega que vale a pena", afirma a artista.

22 anos de Globo

Emocionada, Carol Castro relembrou o começo da carreira na Globo, onde está há 22 anos. "Estou muito feliz com o reconhecimento e com o retorno do público. E ainda mais por viver isso num ano tão simbólico, em que a Globo completa 60 anos... E eu, 22 anos de emissora! De Gracinha para cá... Comecei lá em 2003, com "Mulheres Apaixonadas", eu tinha de 18 para 19 anos. Eu tenho muito carinho. Desde então, foi uma trajetória linda", reflete.

Para a atriz, as novelas têm um lugar especial em seu coração. Ela ainda assumiu que a Globo é como uma segunda casa e elogiou o padrão de teledramaturgia da emissora.