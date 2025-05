Guerra de audiência: 'Dona de Mim' faz mais sucesso que 'Vale Tudo'?

Até o momento, "Vale Tudo" não aumentou significativamente a audiência da Globo, mas, por outro lado, não dá menos Ibope que a trama de João Emanuel Carneiro, o que é um bom sinal de que a novela pode alçar voos maiores.

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Já "Dona de Mim" herdou a boa aceitação da ótima "Volta Por Cima", que manteve os índices do horário. Além disso, Rosane Svartman vem do sucesso de "Vai na Fé" (2023), umas das produções recentes mais bem-sucedidas e que ainda está na memória dos espectadores. Então, é natural e esperado que parte do público sintonize "Dona de Mim" por estar ávido para consumir uma história que tenha o estilo de Rosane Svartman.

Outro fator que é necessário levar em conta é a maior concorrência no horário das 21h30. Se antes SBT exibia novelas infantis e o Programa do Ratinho e a Record se limitava às tramas bíblicas, hoje as duas emissoras detêm direitos de transmissão de campeonatos de futebol cujas partidas competem diretamente com "Vale Tudo" em alguns dias, o que faz com que o remake da obra de Gilberto Braga e Aguinaldo Silva perca espectadores quando há jogos.

Por mais que "Dona de Mim" consiga mais audiência que "Vale Tudo" em alguns dias, é exagero e até injusto cravar que a novela das nove é um fracasso. Prova disso são os números que o folhetim obtém na internet. Como divulgou a Folha de S.Paulo, "Vale Tudo" gerou um aumento de 43% em horas assistidas no Globoplay em comparação a "Mania de Você" e ficou 250 horas entre os assuntos mais debatidos no X (antigo Twitter).

A conclusão que podemos chegar sobre esse embate entre "Dona de Mim" e "Vale Tudo" é que não podemos mais considerar apenas a audiência da TV linear para medir o sucesso e a repercussão de uma obra. O consumo da televisão aberta se pulverizou, e é natural e esperado que haja mudanças de comportamento do público, o que obrigatoriamente se reflete nos índices do Ibope.