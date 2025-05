Fora do Baralho? Em 2º Quebra-Power, Fran e Junior ganham Esferas do Poder

Durante o segundo Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record), Francine e Júnior foram o casal eleito como "Casal Carta Fora do Baralho", aquele que os demais gostariam de ver fora do jogo.

O que aconteceu.

Na sua vez, cada casal deveria apontar um casal que se encaixasse nesta descrição. Após justificar sua escolha, eles deveriam triturar a foto do casal correspondente.