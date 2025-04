Globo 'reencarna' vilãs históricas em encontro inédito; veja quem participa

O momento celebra a teledramaturgia brasileira e dá ao público a chance de se reencontrar com algumas de suas personagens favoritas em uma sequência inédita. "O 'Show 60 anos' tem como premissa homenagear a televisão — e as vilãs são uma parte essencial dessa história. Elas não poderiam ficar de fora. Como elas mesmas dizem: 'são as personagens que fazem a história girar'. Criamos uma cena divertida em que elas se enfrentam, duelando para ver quem é a maior de todas, seguida por outra sequência que desemboca em um número musical no palco. É, com certeza, um dos nossos momentos favoritos deste show!", conta Antonia Prado, diretora artística do show.

O encontro eu achei mais do que feliz. Quando encontrei a Joana Fomm hoje, chorei tanto, veio toda aquela emoção de reencontrá-la, nós vivemos muito juntas. A casa é do seu Roberto, mas a alma da TV Globo é de todos nós, de todos que estavam no estúdio hoje e de todo mundo que está neste lugar.

Susana Vieira

O 'Show 60 anos' tem direção artística de Antonia Prado e direção de Dennis Carvalho, João Monteiro, Henrique Sauer, Gian Carlos Bellotti, Renan de Andrade e Marcelo Amiky. A produção é de Bárbara Maia, Natalia Daumas e Matheus Pereira. O roteiro é Carlyle Junior, Alberto Renault, Leonardo Lanna, Ricardo Linhares e Juan Jullian. A direção de gênero é de Monica Almeida.