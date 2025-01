Irmão de Diogo Almeida celebra beijo do ator e garante: 'Minha mãe aprovou'

Assistindo todos os detalhes do reality show, Douglas Almeida, irmão do ator e filho de Vilma, celebrou. "Um dos momentos mais esperados até agora do BBB era realmente o beijo. Todos, inclusive, nós da família, estávamos ansiosos para ver isto acontecer", garantiu para Splash.

O irmão do ator ainda rasgou elogios para o casal. '[O beijo aconteceu] com bastante tranquilidade, pelo zelo e cuidado com Aline, Diogo entendeu também o momento certo para se permitirem. E eles fazem um casal muito bonito e empoderado".

Confinada no programa ao lado do filho, Vilma chamou atenção ao ser questionada pelos participantes sobre a "nova nora". "Não conheço ela ainda né...Mas pelo que parece é gente boa".

Douglas garante que sua mãe certamente gostou e torceu pelo romance. "Com toda certeza, minha mãe aprovou o beijo. Ela lá dentro e a gente aqui fora, conseguimos ver quem é Aline, o que muito nos agrada. Acredito que Vilmoca está achando legal, bacana essa questão relacionada a eles".

O filho de Vilma ainda afirma que, caso o romance entre Diogo e Aline ultrapasse os muros do BBB, a família estará de braços abertos para recebê-la. "A linguagem do amor da Vilmoca é o cuidar, é a forma dela falar que ama e que quer por perto. Aline não vai ter qualquer tipo de problema com minha mãe. Será muito bem-vinda entre nós, na nossa casa, entre os nossos".

