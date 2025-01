Circo acusado de não pagar salário de Dani Hypolito diz que Diego era sócio

Diego Hypolito foi apresentador do circo Vostok, mas não aparece como sócio em registro da empresa. Em reportagem de 13 de janeiro, o jornal O Globo informou que ex-ginasta era um dos sócios.

Circo nega acusações sobre falta de pagamentos

O Circo Vostok também repudiou fatos narrados no processo movido por Dani Hypólito. Seus representantes afirmam que a narrativa não representa a verdade sobre a relação mantida entre as partes. "A defesa será realizada oportunamente junto ao processo judicial e, com as provas que serão produzidas, será comprovada a verdade. Os pedidos formulados pela ginasta serão julgados improcedentes."

Todos os pagamentos relacionados a Diego e Daniele foram realizados, segundo o circo Vostok. "Jamais houve qualquer contratação de Daniele Hypolito por parte do circo que pudesse acarretar vínculo trabalhista.

Empresa afirma que Diego não comparecia a todos os espetáculos em decorrência de sua agenda pessoal. "Nestes casos isolados, atendendo a pedido único e exclusivo do ginasta, era solicitado que sua irmã, Daniele Hypolito, lhe representasse, mantendo a imagem dos 'irmãos Hypolito' ali representada", segue o posicionamento.