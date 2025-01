BBB: Gracyanne e Giovanna avaliam Queridômetro após briga: 'Choro resolve?'

Gracynne Barbosa e Giovanna analisaram os emojis distribuídos no Queridômetro esta quinta-feira (30) após discussão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vários integrantes da casa estavam chateados com Eva e Renata após o almoço especial do Big Fone, que foi transmitido na sala. Giovanna, aliás, teve um bate-boca com a dupla de bailarinas.