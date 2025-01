Aline cai no choro e é consolada por sisters: 'Temos que ter carinho'

Aline caiu no choro nesta quinta-feira (30) pós-festa na área externa do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Com saudades de casa, a sister começou a chorar junto a Daniele Hypolito. "Fico pensando nos momentos em que ela [mãe] está só", disse.