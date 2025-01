Enquanto Maike elogia Renata, sisters incentivam Giovanna: 'Vai atrás dele'

Admitindo que também tem interesse em beijar o brother, Giovanna observou que ele se distanciou dela após ela falar algo. "Porque a Giovanna também não dá nenhuma procura para ele. Nunca vi ela indo atrás dele", observou Vitória. "E nem vai ver", complementou Gracyanne Barbosa.

Mesmo afirmando que gosta de homens com atitude, que vão atrás dela, a sister brincou que confrontaria Maike. "Vou chegar nele e perguntar: E aí, qual vai ser?". Na semana passada, a veterinária já tinha afirmado que gostaria de aproveitar o brother correndo atrás dela durante algum tempo.

Quase que simultaneamente, Maike estava na cozinha da xepa elogiando Renata durante uma conversa. Assim que Edilberto descobriu que a bailarina completou 33 anos nesta segunda-feira (27), o representante comercial comentou: "Vocês estão bem conservadas. Aprontaram pouco".

