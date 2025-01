Mateus detona Diego Hypolito no BBB 25: 'Eu estava certo de dar cobra'

Afetadas por terem sido alvo de votos do quarto nordeste, as amigas questionaram a dupla do camarote se eles foram os responsáveis por sugerir o nome delas. Elas também relembraram que, ao conversar individualmente com cada um dos moradores do quarto nordeste, ouviram as mais diferentes justificativas.

Renata, então, comentou que uma dupla, que participou das conversas sobre a votação, deixou claro que a sugestão de voto partiu de Vitória e Mateus. "Teve uma dupla que tava no quarto participando da conversa — não chegou falando claramente — mas ele contou a história e ficou muito claro que tu mesma falou 'vocês vão votar nas meninas, né?'".

Imediatamente, a atriz e o arquiteto identificaram que as duas estavam se referindo a Diego e Daniele Hypolito. "Já sei quem é. Se é Diego e Dani, a gente pode juntar pra conversar com eles porque odeio mal-entendido", afirmou a atriz.

Após a conversa, Mateus não escondeu sua irritação com o ginasta e disse não se arrepender de ter dado "cobra" para ele no Queridômetro. "Depois do que ele falou para o Diogo e saber que depois eles falaram lá pra Eva e Renata? Sinceramente, a cobra que eu dei tava mais que certo. Minha vontade é de ir lá falar com ele", se revoltou em conversa com Vitória.

O arquiteto ainda garantiu que, caso permaneça na casa, irá procurar Diego para conversar. "Eu tô muito estressado com ele. Queria muito conversar com ele, mas acho que não cabe, porque estamos no paredão. Se nós dois voltarmos do paredão, eu quero muito conversar com ele, porque tô por aqui com ele".

