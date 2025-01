BBB 25: Mateus revela que viu comentários sobre ele antes do confinamento

Um dia antes do pré-confinamento, Mateus afirmou que viu seu nome repercutindo no X, antigo Twitter. Em conversa com alguns participantes na madrugada desta terça-feira (28), o brother relembrou como reagiu. "Entramos no hotel em uma terça-feira, né? Foi segunda que vazou".

De acordo com o participante, o público ficou empolgado ao descobrir que teriam dois homens gays na edição. "Eu fiquei vendo o Twitter para ver como estava a reação da galera: 'Ele é gay, só vale se ele pegar alguém'. Aí a galera começou a falar: 'Vai estar o Diego [Hypolito], vai ter que pegar ele'", riu ao relembrar.

Mateus contou ainda que viu o pessoal reagindo a seus vídeos cantando. "Alguém pegou algum corte de algum vídeo meu cantando e falou: 'Nossa, o tanto que esse menino vai passar vergonha lá dentro'... hmmmm, não me amou".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas