Sisters recalculam rota e miram em Gracyanne: 'Muito tempo na academia'

Renata e Eva confessaram na manhã desta terça-feira (28) que ficaram chateadas com o voto de Gracyanne e Giovanna nelas no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No quarto, Renata disse para Guilherme e Delma que o voto que receberam para o Paredão "foi um susto". "Eu entendo a coisa delas se defenderem, mas a gente ficou surpresa", disse.