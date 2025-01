Dantinhas: Tadeu precisa de discurso para mostrar que BBB 25 está 'flopado'

A segunda eliminação do BBB 25 acontece nesta terça-feira (28) e, segundo a parcial da enquete UOL, disputam a permanência no jogo as duplas Vitória e Matheus, Edilberto e Raissa. Durante o Central Splash de hoje, Dieguinho e Dantinhas falam sobre o discurso que Tadeu Schmidt vai apresentar para os participantes na hora da eliminação.

O apresentador do reality compartilhou, em seu perfil no Instagram, que estava trabalhando em seu texto para o programa de hoje. Ele estava acompanhado de seu cachorro. "Ele [o pet]. estava falando: escreve esse negócio direito, porque semana passada foi uma bela porcaria", opina Dieguinho.

Para o apresentador do Central, Tadeu precisa apresentar um texto que deixe claro aos participantes do BBB que o programa vai mal de audiência e repercussão. Dantinhas concorda.