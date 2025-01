Fala de Maike e Gabriel sobre seleção para o BBB 25 levanta suspeitas

É a Pipoca gourmet

Bárbara Saryne

Ainda, Chico opinou sobre a postura dos amigos em relação a Diego Hypolito. O atleta teve uma crise de riso depois da dinâmica do Sincerão na noite de terça-feira (28), e eles duvidaram do nervosismo do medalhista olímpico. Eles chegaram a usar como justificativa justamente o fato dele já ter competido neste nível, e dificilmente te ficaria nervoso diante da possibilidade de ser eliminado.

Eles lembram o tempo todo que o Diego é um atleta bem sucedido, e não está deixando muito espaço para outra opinião que não seja uma dor de cotovelo. As vezes fica parecendo, como eles trazem esse argumento o tempo todo, que são dois invejosos do Diego Hypolito

Chico Barney

Barbara Saryne complementou dizendo que, a atuação de Diego nas Olimpíadas não influencia dentro do BBB. O público, segundo ela, está mais interessado com o que ele faz no reality. "[Participar do BBB] É novo para todo mundo".

