Fantasia, animes, ação! Dez jogos mais aguardados de 2025 (até o momento)

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

Data de lançamento: 28 de fevereiro

3- "Assassin's Creed Shadows"

O jogo: situado no Japão do século 16, no final do período Sengoku, o jogo se concentra na luta milenar da Irmandade dos Assassinos. Seus membros lutam pela paz, liberdade e ordem dos templários —que exige o controle para conceder a paz.

No game, o jogador pode se tornar uma assassina shinobi letal e um poderoso samurai lendário enquanto explora um mundo aberto repleto de episódios caóticos. Jogue com esses dois aliados improváveis enquanto desvenda sua história em comum.

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

Data de lançamento: 20 de março