Moore emociona no Globo de Ouro: 'me disse que nunca seria suficiente'

Moore revelou estar em um momento ruim de sua carreira quando conheceu o roteiro de "A Substância". "Eu estava em um ponto bem baixo da minha vida e veio este roteiro maravilhoso, fora da caixinha, e o universo me disse para agarrar. Tenho tanta gratidão pela Coralie [Fargeat] e a Margaret [Qualley], que foi minha outra metade e cuidou de mim."

"Uma mulher me disse, apenas: 'você nunca será o suficiente, mas você pode saber o valor do seu valor se você simplesmente largar essa régua [de comparação]'. E então hoje celebro isso como um marcador da totalidade e do amor que está me impulsionando. E pelo presente de fazer algo que amo e ser lembrada de que eu pertenço. Muito obrigada.

Em "A Substância", Elisabeth Sparkle (Demi Moore), famosa por um programa de ginástica, é demitida ao fazer 50 anos. Em meio à sua angústia, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão melhorada de si mesma.

