Por que a Nintendo 'abriu mão' do Brasil e voltou atrás após 5 anos?

De forma rápida, olhando para trás, alguns dos Nintendistas foram criados quando a Nintendo estava no Brasil nos anos 90. Alguns desses fãs estão jogando com seus filhos. Isso mostra que é possível e que nós criamos uma base de fãs muito forte, mas existe esse 'intervalo' e é por isso que é tão importante para nós estarmos no Brasil constantemente para que não tenhamos isso de novo. Bill van Zyll

Bill van Zyll Imagem: Divulgação

Bill também comentou sobre a importância de ter os jogos disponíveis no país e aumentar a base de fãs. "O que estamos fazendo no Brasil é aumentar a consciência e criar o interesse na Nintendo. O filme do Super Mario, por exemplo, ficou em 9º lugar no Brasil mundialmente. Isso diz muito. As pessoas sabem quem é o Mario, mas a conexão que precisamos fazer é de um jogo inédito para o Mario Kart World, para conectar esses pontos."

Pela primeira vez, a Nintendo lança jogos com legenda em português. "A coisa boa é que mais e mais jogos que estão saindo agora estão em português do Brasil. Então, nós estamos mudando de zero para mais e mais jogos saindo em português. Se você olhar para alguns dos jogos que estão vindo como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ganharão atualizações grátis com tradução em português do Brasil."

O Switch 2 deve chegar às lojas no Brasil no mesmo período do lançamento no Japão. O modelo, que apresenta um design melhor, maior e com mais funcionalidades, apresenta uma nova fase de crescimento para a Nintendo. "O Brasil é um mercado de prioridade para nós. Por causa do potencial que há lá. E o país também é muito especial por todo o amor que recebemos dos fãs brasileiros."

*Splash viajou a convite da Nintendo.