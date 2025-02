Jogo 'Assassin's Creed Shadows' vaza antes do lançamento após adiamentos

Já nesta segunda-feira (24), a Ubisoft admitiu que jogadores conseguiram "acessar" o novo capítulo da sua popular série "Assassin's Creed": "Estamos cientes de que os jogadores acessaram 'Assassin's Creed Shadows' antes de seu lançamento oficial", informou a empresa na conta oficial do jogo no X (antigo Twitter).

A empresa classificou os vazamentos como "lamentáveis" e disse estar trabalhando em melhorias no jogo até o lançamento: "A equipe de desenvolvimento ainda está trabalhando em pathes para preparar a experiência para o lançamento e qualquer filmagem compartilhada online não representa a qualidade final do jogo".

A Ubisoft ainda fez um pedido aos amantes da série: "Pedimos gentilmente que você não estrague a experiência dos outros. (...) Fique nas sombras, evite spoilers e fique de olho em nosso canal para mais surpresas oficiais nas próximas semanas. O dia 20 de março chegará e breve".

Conforme a Reuters, a Ubisoft tem sido atormentada por atrasos e baixo desempenho de alguns títulos importantes, incluindo uma recepção pouco animada para o lançamento de Star Wars Outlaws em agosto do ano passado, que não atendeu às expectativas de vendas. As ações da empresa perderam metade de seu valor no ano até dezembro.

No início de fevereiro, a gigante de videogames relatou que suas receitas despencaram no terceiro trimestre de 2024, segundo a AFP. Elas foram impactadas pela série de fracassos de novos lançamentos de produtos e pelo atraso de "Assassin's Creed Shadows" — a série se passa no Japão medieval. Veja trailer: