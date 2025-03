Dono do Tetris lança livro sobre como game ganhou o mundo na Gamescom Latam

Henk Rogers ajudou a popularizar o jogo Tetris no mundo Imagem: Divulgação

Divulgação de novo projeto: Rogers também irá aproveitar a maior feira de games do mundo para divulgar o lançamento de seu livro: "The Perfect Game - Tetris: From Russia with Love". Na obra, que começa a ser vendida em abril, o empresário detalha como foi a ousada busca para garantir os direitos de Tetris e como tornou o game um dos jogos mais vendidos da história.

Origem do Tetris: o game é um jogo eletrônico de quebra-cabeça criado por Alexey Pajitnov, em 1984. Em 1996, o russo conseguiu obter os direitos do jogo após apropriação indevida por outras plataformas e criou a Tetris Company com Henk Rogers para gerenciar o licenciamento do game.

Outras novidades da Gamescom Latam 2025

Além da presença de Rogers, a maior feira de games do mundo contará com personalidades de destaque do mundo dos games. Nomes como La Mara (especialista em games, cosplayer e dançarina) e os especialistas em jogos e streamers JohaanZu, El Mekee e El Neitor estão confirmados na feira.