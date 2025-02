Batalhas, dicas, brindes! Gamescom Latam 2025 terá invasão do mundo Pokémon

A Gamescom Latam fechou parceria com a The Pokémon Company International e o Pokémon GO para trazer o universo Pokémon ao público em sua segunda edição. A novidade foi confirmada com exclusividade para Splash pela organização do maior evento de jogos do mundo.

O que aconteceu

Alô, fãs de Pokémon: as curiosidades do mundo Pokémon poderão ser exploradas na gamescom latam. A feira oferecerá ao público uma imersão de jogos, brindes, novidades da franquia, aulas sobre os monstrinhos, oportunidades de batalhas, entre outras atividades dentro e fora do jogo.

Identificação como "treinador Pokémon": o público geral receberá credenciais personalizadas com artes exclusivas do universo Pokémon. Ou seja, você terá uma recordação especial de como foi viver um dia como "treinador Pokémon".