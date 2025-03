Contratado para morrer? Game exige plano para fugir da morte no trabalho

O jogo não dá dicas claras sobre os caminhos a seguir, e cabe ao jogador explorar e montar sua estratégia. Isso obriga o jogador a fazer o bom e velho reconhecimento de campo. Sua missão é criar estratégias que lhe permitam cumprir as tarefas e passar despercebido pelas anomalias que estão à espera de um simples barulho para tirar sua vida.

Exploração e Estratégia: O Uso do Sistema de Segurança

Para trafegar pelas instalações da empresa, o jogador terá à sua disposição o sistema de segurança da empresa, composto por câmeras, monitores e outros dispositivos. É com o auxílio do sistema que o jogador vai encontrar os objetivos de cada nível para controlar portas e luzes e evitar os monstros e completar suas tarefas.

'Hired 2 Die': mapa ajuda a averiguar como estão os ambientes da empresa Imagem: Divulgação

Controlar a luz é um segredo para o jogador tirar os monstros do seu caminho. Estratégias envolvendo som e luz são vitais para desviar as criaturas para outras áreas, permitindo ao jogador trabalhar sem ser pego. Ao controlar a luz, o jogador pode sofrer com queda de energia dentro da empresa e precisará recorrer ao quadro de força para reestabelecer a conexão.

O computador da sala principal é o responsável por dar as instruções das atividades dentro da empresa para o jogador. A Intersection envia um email explicando o passo a passo do trabalho para guiar o jogador no desafio.