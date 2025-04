Nintendo anuncia Switch 2 e revela preço; novo console chega em junho

O Switch já vendeu mais de 150 milhões de unidades, com atualizações de hardware e jogos de sucesso de franquias como "Super Mario" e "The Legend of Zelda" estendendo seu ciclo de vida.

O principal game do lançamento será "Mario Kart World", mas a Nintendo anunciou ainda que outros nomes clássicos da marca — como Zelda — ganharão versão remasterizada.

Nintendo anuncia as duas versões do Switch 2 no lançamento em junho Imagem: Divulgação

Tela maior e novos controles

A LCD do console portátil com tela de 7,9 polegadas suportará 1080p, HDR, até 120 quadros por segundo (fps) e virá com 256 GB de armazenamento interno, além de resolução até 4k.

O novo Nintendo Switch 2 ainda tem um ventilador embutido para manter o console resfriado.