Jogos, negócios, novidades: o que o Brasil ganha com 2ª edição da Gamescom?

Maior feira de games do mundo, a Gamescom Latam tem a sua segunda edição confirmada no Brasil em 2025. Entre os dias 1º e 4 de maio, o evento, que será realizado em São Paulo, coloca o país no centro das atenções da indústria dos games com lançamentos de jogos, presença de grandes publishers, palestras com referências do setor e a realização de negócios —que prometem ultrapassar a casa dos US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,133 bilhões).

O projeto veio para ficar. A Gamescom é o maior evento de games do mundo. Quando a gente se junta com essa rede de conexões dos publishers, estamos no centro do desenvolvimento de games mundial. Temos um evento com lançamentos de muitos títulos e as grandes marcas perceberam que o Brasil é um país importante, não só como mercado, mas estrategicamente para atingir grandes públicos. Passamos a fazer parte efetivamente dos centros das decisões da indústria de games.

Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latam, em entrevista para Splash

Feira de games coloca o Brasil em destaque no mundo dos jogos por ser a primeira porta de lançamento de novidades da indústria. "Carregar a marca Gamescom não é só porque é uma marca bonita, ela carrega o peso e a responsabilidade de ser um evento de tendência de games no mundo. Existem três: além de nós, tem em Colônia, na Alemanha, que é o primeiro; e a da Ásia, que acabou de anunciar que está se juntando ao evento da Tailândia. Somos, atualmente, o maior evento da indústria."