Sacrifício? Joël Dicker expõe segredo por trás da criação de um best-seller

"Um Animal Selvagem" é um exemplo do processo pessoal do autor. Segundo conta, a trama de mistério se iniciou a partir de uma certeza: queria que a história se passasse em sua cidade natal, Genebra, na Suíça. Em suas outras obras, diversos lugares foram cenários, como Londres, Paris, Baltimore e até os Alpes Suíços, mas esta é a primeira vez sobre o local no qual nasceu.

A narrativa acompanha dois criminosos que assaltam uma importante joalheria na cidade suíça. Eles planejaram uma ação rápida e objetiva, mas esse está longe de ser um roubo qualquer. O crime se reacionada com Sophie Braun, uma mulher de 40 anos que está sendo observada pelo vizinho Greg.

No thriller, Joël Dicker enreda o leitor em uma teia de segredos, inveja, intrigas e reviravoltas, tudo isso com Genebra de pano de fundo. "Eu quis compartilhar a minha cidade com os meus leitores, então procurei uma história que fizesse sentido e passasse a eles como eu me sinto sobre Genebra. Ela é um lugar muito particular por poder parecer uma cidade grande, mas, na verdade, é pequena e muito urbana", encerra.