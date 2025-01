'É um meio difícil e cruel': Marcos Mion diz ter orgulho de sua trajetória

"O povo da internet é muito imediatista. Eles gostam do resultado na hora. 'Ah, não gostei de uma coisa, semana que vem já quero outra'. Quando a gente fala de Brasil, TV aberta, há essa dualidade. Às vezes, vemos as pessoas falando na internet: 'De novo esse quadro? Queria quadro novo', mas ainda tem muito sucesso, deu muita audiência. São tempos diferentes que a gente tem de balancear."

De olho em novidades, Mion quer ir para as ruas em 2025 e gravar os programas mais próximos da data de exibição. "Finalmente, vou voltar a encontrar o povo na rua, fazer as externas, levar os nossos quadros para a casa das pessoas. É uma característica minha. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Estou muito ansioso para fazer os quadros novos no estúdio também."

Um deles é o "Por Que Mion?", no qual o apresentador vai reunir um time de crianças "super talentosas artisticamente". Já o "Arte Transforma", xodó do apresentador, segue na grade para abrir espaço a artistas PcDs (pessoas com deficiência) mostrarem seus talentos. "Vai voltar mais forte porque trouxe muito resultado. Histórias muito inspiradoras mexem com as pessoas."