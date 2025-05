Linn vê pela 1ª vez seu filme com Fernanda Montenegro após internação

Linn interpreta uma vizinha da cabeleireira Bibiana, vizinha de Dona Nina. As duas são algumas das poucas moradoras do prédio de frente para a Ladeira da Misericórdia que se mostram indignadas com os tiroteios e o tráfico de drogas na vizinhança. Linn e Fernanda chegam a dançar bolero em uma das cenas do longa.

Em meados de março, Linn da Quebrada foi internada em uma clínica de reabilitação, onde ficou por duas semanas, para cuidar de sua saúde mental. Em junho de 2024, a cantora e atriz também já tinha passado pela instituição de saúde.