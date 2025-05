'Thunderbolts*' é a busca da Marvel por seus novos Vingadores

Franceses adoram ambientar livros, filmes e séries dentro de uma cozinha. "Carême", que tem seus episódios lançados semanalmente, começa muito bem a narrativa da ascensão do pobretão Antoine Carême na elite da gastronomia numa França politicamente conturbada.

A principal sacada da série é fazer com que o protagonista se relacione com figuras verídicas, até mesmo com o imperador Napoleão, e o roteiro consegue fazer isso de forma bem inteligente.



"Carême", 2025

Criação Ian Kelly

Elenco Benjamin Voisin, Lyna Khoudri, Jérémie Renier

Classificação 14 anos

Onde - AppleTV+

Imagem: MTV/Divulgação

PARA MARATONAR

"Awkward" pode ser traduzido para o português como "inábil" ou "incapaz". E é gíria adolescente para depreciar um colega. Daí o título da série que mostra o que acontece com Jenna Hamilton, 15, depois que as pessoas confundem um acidente com tentativa de suicídio.

Produzida pela MTV, essa série esperta teve cinco temporadas agora disponíveis. É incrível como a muito engraçada Ashley Rickards não conseguiu seguir carreira.