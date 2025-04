Fãs pedem que Hugh Jackman se afaste de Blake Lively e Ryan Reynolds

Hugh Jackman, 56, recebeu uma enxurrada de pedidos de seus fãs para manter-se a uma distância segura do casal Ryan Reynolds, 48, e Blake Lively, 37.

O que aconteceu

O intérprete de Wolverine participou recentemente da festa de lançamento de "Outro Pequeno Favor", novo filme da atriz. Ele publicou, em seu Instagram, uma foto tirada no evento, ao lado de Reynolds e do cineasta Shawn Levy, 56. "Nós três. Simples assim", legendou, celebrando sua amizade com a dupla.

Foi o que bastou para que vários internautas lhe deixassem mensagens, recomendando afastamento de Reynolds e de Blake. "Decepcionado com esse casal! Fique longe, Hugh!", aconselhou um rapaz, ao comentar a foto postada por Jackman. "Eu era um grande fã, mas as evidências são clara: melhor fugir dos dois!", concordou outro.