Comédia com Fernanda Torres e Wagner Moura retorna aos cinemas neste mês

Maio levará de volta aos cinemas duas obras do diretor Jorge Furtado: a comédia "Saneamento Básico, O Filme", de 2007, e o documentário "Ilha das Flores", de 1989.

Relançamento

Ambos os filmes retornam aos cinemas no dia 29 de maio. O relançamento faz parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras, que resgata títulos do cinema nacional e os leva a salas comerciais com preços reduzidos.