'Imprecisão importante': o que é real e o que é ficção no filme 'Conclave'

Momento em que o anel é destruído após ser retirado do dedo do papa, em "Conclave" Imagem: Reprodução/YouTube/Universal Pictures All-Access

Os cardeais envolvidos no conclave realmente ficam isolados até a escolha de um novo papa. Tanto no filme, quanto na vida real, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta, cuja administração é feita por freiras. Assim como mostrado em "Conclave", quando uma autoridade do Vaticano se encontra com os cardeais reunidos e diz as palavras "extra omnes" (ou "todos fora" em latim), os cardeais podem interagir apenas entre si. Esse isolamento busca garantir que nenhuma informação será recebida ou enviada ao exterior do conclave.

Neste sentido, Straughan diz que o filme tem um detalhe potencialmente fictício —e aqui há um alerta de spoiler. Em um conclave, somente autoridades autorizadas podem entrar e sair da assembleia, atuando como emissários. "Embora algumas pessoas possam ir e voltar, não tenho certeza se são usadas como detetives, como na nossa história", relatou, ao USA Today.

A votação é, de fato, repleta de rituais. O processo vivido no conclave consiste em um evento silencioso, solene e cujas etapas seguem tradições específicas. "Cada vez que um cardeal vota, ele deve ir até a pia onde seu voto escrito será depositado e recitar um juramento em latim", explicou o roteirista.

As cédulas são depositadas em uma urna oval. Assim como descrito no filme, essas cédulas são costuradas com agulha e linha e depois queimadas com um produto químico. Em caso de impasse na votação, o produto usado irá gerar uma fumaça preta. Quando um novo papa é escolhido, o produto utilizado para queimar as cédulas irá gerar a famosa fumaça branca, que sai de uma chaminé e anuncia o encerramento da votação.