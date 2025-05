'Sexo é vida': Por que diretor quer que mães vejam filme de Ney Matogrosso

São cenas que contam a história. A primeira vez do Ney, o turbilhão sexual, o encontro com Cazuza, o cuidado no banho com o Marco (companheiro de Ney). Sexo em filme não é só exposição --é narrativa.

Esmir Filho

Sobre a possível reação de espectadores conservadores, Esmir foi enfático. "Vamos levar nossas mães! É natural do Ney falar sobre a sexualidade, falar sobre a sensualidade, sobre o erotismo. Ele é pulsão erótica pura!"

Ney Matogrosso, no entanto, revelou em entrevista coletiva que a própria mãe não poderá assistir ao filme. Beita de Souza Pereira, 103, não tenha condições de assistir a "Homem com H", segundo disse. A saúde tanto física como intelectual dela está seriamente comprometida a esta altura da vida.

"Minha mãe está com 103 anos. Até os 100 ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda, mas agora não funciona mais", explicou ele. Ney afirma que a mãe muitas vezes já nem sequer o reconhece. "Ela não se mexe mais, não se levanta mais. Tem dias que já não me reconhece. Ela não tem condições de assistir ao filme."

A beleza das cenas íntimas

Questionados sobre o desafio de dirigir e atuar em cenas sexuais, ambos destacaram o cuidado para serem "orgânicas e artísticas". "Começamos com exercícios de olhar, toque, respiração. É criar intimidade, não chegar na hora e fazer", detalhou Esmir.