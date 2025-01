Amizade, romance e mais: quais são os primeiros shipps do BBB 25?

Joselma e Vilma. As duas participantes mais velhas do reality também já são carne e unha, alma gêmeas. Elas têm se tratado de forma carinhosa durante o dia e, no primeiro cooler que a casa recebeu, tomaram uma cervejinha juntas.

Maike e Giovanna. Diferente dos shipps anteriores, o público sente que pintou um clima de romance entre o rapaz e a irmã de Gracy. Muitos defendem que eles tem potencial para se tornar um casal em breve. Ele chegou a elogiar a sister, a chamando de "perfeitinha".

Vinícius e Mateus. Os dois estão bem próximos desde o início do programa, e isso já foi o suficiente para internautas torcerem para a formação de um casal. Vinícius, no entanto, revelou que ainda está incerto sobre sua sexualidade, e não sabe dizer se é bissexual ou hétero.

Thamiris e Giovanna. Não é só com Maike que o público gostaria de ver a irmã de Gracyanne. As interações entre as duas sisters tem sido constante, principalmente na última celebração da casa, na noite de quarta-feira (15).

